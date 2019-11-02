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رياضة

مدافع ليفربول: أستون فيلا دفعنا إلى الحافة وهدف الفوز الأفضل

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:44 م
روبرتسون
روبرتسون
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يسرى غازى
قال روبرتسون مدافع فريق ليفربول الإنجليزي إن أستون فيلا دفع الريدز إلى الحافة رغم الفوز 2-1 مساء فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن الجولة الحادية عشرة فى الدوري الإنجليزي.

أكد روبرتسون عقب اللقاء: أظهرنا مرونة على مدار الأشهر الـ18 الأخيرة وواصلنا الأمر هذا الموسم اليوم كنا نعرف أننا حصلنا على فرص رائعة للتسجيل ولا يوجد أفضل من هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

وأضاف: أستون فيلا فريق تأهل مؤخرا إلى الدوري الممتاز ودفعنا إلى الحافة ونعرف أنه يتوجب أن نظهر بأفضل مستوياتنا في كل مباراة.

يذكر أن الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز دفع باللاعب تشامبرلين بديلا عن محمد صلاح فى الشوط الثانى فى ظل تقدم المنافس بنتيجة 1-0.
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