محمد عبد السميع يعلن قائمة بترول أسيوط لمواجهة سوهاج

أعلن محمد عبدالسميع المدير الفنى لفريق بترول أسيوط، عن ضم 20 لاعبا بقائمة الفريق استعدادا لمواجهة سوهاج غدا في ثالث جولات الفريق في الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.



وجاءت القائمة كالتالى : محمد رمضان - محمد السيد زيكا -

محمد محمود عفروتو - إيهاب فؤاد - نبيل ناصر -

احمد سيد دحروج - محمد دياب - إسلام حمدى - محمد عطا - احمد البهى - مؤمن راضى - محمد خلف -

محمد مصطفى حنطور - على الفرارجى - محمد كمال -

محمد عبدالفتاح العندليب - محمد فرحات كاستلو -

طاهر محمد - احمد تركى - محمد كارم .

