داعية إسلامي مصري يستغل المعتمرين لتهريب المخدرات إلى السعودية.. تفاصيل

كشفت فاطمة عبد المعبود، ابنة إحدي ضحايا النصب، عن تفاصيل استغلال والدتها "الحاجة فايقة" لتهريب المخدرات من قبل داعية إسلامى أثناء سفرها لأداء العمرة.





وأضافت فاطمة عبد المعبود خلال مشاركتها الهاتفية فى برنامج "يلا نحلم" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن والدتها متوجهة لأداء العمرة مع شيخ وداعية إسلامي يدعى "محمد.ف.أ" تابع لشركة سياحية، وفى المطار قام بوضع حقائب خاصة به مع حقائبهم.





وأوضحت فاطمة عبدالمعبود ، أن الداعية الإسلامي تركهم فى المطار وعاد إلى القاهرة بعد أربع ساعات، وتم ضبطهم بالحقائب التى كانت يوجد بداخلها مخدرات، مشيرة إلى أن الداعية الإسلامي كان يقوم بمساواتهم على أهاليهم.



