داعية إسلامي مصري يستغل المعتمرين لتهريب المخدرات إلى السعودية.. تفاصيل

كشفت فاطمة عبد المعبود، ابنة إحدي ضحايا النصب، عن تفاصيل استغلال والدتها "الحاجة فايقة" لتهريب المخدرات من قبل داعية إسلامى أثناء سفرها لأداء العمرة.
وأضافت فاطمة عبد المعبود خلال مشاركتها الهاتفية فى برنامج "يلا نحلم" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن والدتها متوجهة لأداء العمرة مع شيخ وداعية إسلامي يدعى "محمد.ف.أ" تابع لشركة سياحية، وفى المطار قام بوضع حقائب خاصة به مع حقائبهم.
وأوضحت فاطمة عبدالمعبود ، أن الداعية الإسلامي تركهم فى المطار وعاد إلى القاهرة بعد أربع ساعات، وتم ضبطهم بالحقائب التى كانت يوجد بداخلها مخدرات، مشيرة إلى أن الداعية الإسلامي كان يقوم بمساواتهم على أهاليهم.
وأكدت فاطمة عبدالمعبود، أن والدتها ومن معها تم احتجازهم لمدة 3 أشهر، وتم وضعهم في فندق تابع للسفارة بالمملكة لمدة 4 أشهر آخرين حتى تمكنت وزيرة الهجرة والسفارة المصرية والقنصلية من إعادتهم، وعادوا إلى مصر اليوم بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الخارجية.