Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

داعية إسلامي مصري يستغل المعتمرين لتهريب المخدرات إلى السعودية.. تفاصيل

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:58 م
صورة المحتجزين بعد
صورة المحتجزين بعد عودتهم من السعودية
Advertisements
قسم التوك شو
كشفت فاطمة عبد المعبود، ابنة إحدي ضحايا النصب، عن تفاصيل استغلال والدتها "الحاجة فايقة" لتهريب المخدرات من قبل داعية إسلامى أثناء سفرها لأداء العمرة.

وأضافت فاطمة عبد المعبود خلال مشاركتها الهاتفية فى برنامج "يلا نحلم" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن والدتها متوجهة لأداء العمرة مع شيخ وداعية إسلامي يدعى "محمد.ف.أ" تابع لشركة سياحية، وفى المطار قام بوضع حقائب خاصة به مع حقائبهم.

وأوضحت فاطمة عبدالمعبود ، أن الداعية الإسلامي تركهم فى المطار وعاد إلى القاهرة بعد أربع ساعات، وتم ضبطهم بالحقائب التى كانت يوجد بداخلها مخدرات، مشيرة إلى أن الداعية الإسلامي كان يقوم بمساواتهم على أهاليهم.

وأكدت فاطمة عبدالمعبود، أن والدتها ومن معها تم احتجازهم لمدة 3 أشهر، وتم وضعهم في فندق تابع للسفارة بالمملكة لمدة 4 أشهر آخرين حتى تمكنت وزيرة الهجرة والسفارة المصرية والقنصلية من إعادتهم، وعادوا إلى مصر اليوم بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الخارجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الشهرة وأمهات المؤمنين.. رحلة حلا شيحة من الحجاب إلى النقاب ثم العودة للفن.. فيديو

داعية إسلامي مصري يستغل المعتمرين لتهريب المخدرات إلى السعودية.. تفاصيل

لقطات تحبس الأنفاس.. فتاة تشرع في قتل نفسها أمام والدتها بسبب صورة

شاهد.. ماذا فعل محمد صلاح مع تريزيجيه عقب انتهاء مباراة أستون فيلا وليفربول

توقف عن تناولها فورا.. نوع من اللحوم بها مواد مسرطنة ومسممة

بعد تراجع الأسعار.. 50 سيارة زيرو في مصر موديل 2020 أقل من 200 ألف جنيه.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون جلد وتوب أسود .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل على انستجرام

شاهد تصميم توقعي جديد لـ سيارات SUV فورد الكهربائية.. صور

بـ جمبسوت جذاب.. نانسي عجرم تتألق في حفلها الجديد بـ مصر