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أخبار البلد

علمنا به من وسائل الإعلام.. تعليق ناري لـ نقابة الأطباء عن نظام التكليف الجديد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:05 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن قرار التكليف الجديد غير المعلن من وزارة الصحة، لم يشركنا أحد في صنع القرار ولم نره بأعيننا أو يعرض علينا، مضيفا أن النقابة علمت به من خلال وسائل الإعلام.

وأكد الزيات، في تصريحات لـ"صدي البلد" إنه لا يوجد قرارات واضحة بالتكليف حتى الآن لنناقشها، ولايوجد قرار مكتوب من الوزارة لفهم الموضوع برمتة، مضيفا أنه يمكن أن يكون مفيد ولا أحد يعلم وحتي لو به مشاكل وهل هو مفيد ام لا، ولو به مشاكل نطالب بتحسينها وتقديم حلول لها.

وأشار عضو المجلس، إلى أن الدفعة الموجودة حاليا دفعة مارس ويوجد دفعة مكملة للدفعة الرئيسية بسبتمبر، ولا يصح أن يتم تكليف دفعة واحدة بطريقتين مختلفتتين، ويسري عليها أنظمة مختلفة، ومن الأصل ولا يوجد قرار واضح ممضي من الوزيرة.

وأفاد الزيات، بأن كل ما يعرف حول التكليف الجديد عبارة عن نقاط وتسريبات على الموقع المفتوح للتكليف لوزارة الصحة، مضيفا أن شباب الأطباء مستاء بدرجة كبيرة من الأمر.

وطالب عضو المجلس، بمشاركه النقابة في مثل تلك القرارت المهمة لمناقشتها قبل صدورها ووجود آليات واضحة للتنفيذ وظهور كم الفائدة والجوانب السلبية، مستنكرا التجربة بالشباب وتحميلهم ذنبا غير مسئولين عنه.

واستنكرت النقابة العامة للأطباء، في بيان، تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والتي أعلنت فيها بدء تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء وأعلنت بدء تطبيقه خلال ساعات رغم عدم نشر وغموض محتواه.

وأعلنت النقابة أطباء مصر، أنها أعلمت الوزارة في خطاب رسمي موقع من النقيب والأمين العام برفضها تطبيق أي نظام جديد دون نشر جميع تفاصيله ومناقشتها مع أصحاب الشأن من الأطباء ونقابتهم.

وأشارت النقابة إلى أن من الضروري والملزم أن يتم تكليف الدفعة الحالية الواجب تكليفها خلال أيام طبقا للنظام القديم والمعروف بجميع تفاصيله على أن يتم مناقشة أي نظام مستحدث بدرجة من التأني والتدقيق تتناسب مع خطورة تأثير هذا القرار على مستقبل الآلاف من شباب أطباء مصر.
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