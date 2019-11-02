ب2 جنيه وبدون ألم .. حيل مجربة تخلصك من شعر الوجه

هل تعانى من الشعر الزائد فى الوجه؟ يمكنك التخلص منه بدون ألم وبطريقة سهلة وسريعة يقدمها موقع برايت سايد، نقدم إليك حلولا طبيعية للتخلص من الشعر غير المرغوب به في الوجه.



- وصفة العسل وعصير الليمون والشوفان يمكنك مزجهم جيدا وضعي المزيج على المنطقة في الوجه حيث يوجد الشعر بكثرة و اتركيه 15 دقيقة ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر.



-وصفة الكركم مع الحليب وأمزجي الخليط جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة افرديه على الوجه واتركيها لمدة ربع ساعة قبل إزالتها



-وصفة الترمس المطحون وهى تقوم على بقع القليل من الترمس المطحون في الماء ودهن الوجه به لمدة ساعة على الوجه مع التكرار لمدة 3 أسابيع.



- وصفة الكركم و دقيق الحمص اخلطيهم بكميات متساوية و أضيفي الماء لتحصلي على عجينة متماسكة وضعيها على وجهكِ حتى تجفّ تمامًا، ثم واشطفيه بالماء البارد.