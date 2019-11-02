أبو جريشة: البدري مدرب كبير وأحذره من هذا الأمر

أكد علي أبو جريشة نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أنه غير راضٍ عن بعض اللاعبين الذين انضموا لقائمة المنتخب الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر، خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021.



وقال علي أبو جريشة في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : " حسام البدري مدرب كبير وله إسم وسيرة ذاتية قوية، وأتوقع أن ينجح ويقدم فترة رائعة مع منتخب مصر".



وتابع أبو جريشة تصريحاته الخاصة : "أري أن اختيارات الجهاز الفني للمنتخب غير منطقية بعض الشيء، فكيف أضم لاعبا لا يلعب مع ناديه وفي المقابل لا ينضم لاعبون يقدمون عروضا مميزة مع انديتهم".



وقال رمز الإسماعيلي في تصريحاته : "اختيار مروان حمدي مهاجم وادي دجلة مميز وأتمني أن يحصل علي فرصته ويشارك أساسيا في المنتخب مثل غيره من المهاجمين الذين شاركوا ولم يقدموا شيئا ".



جدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد بقوة لمباراتي كينيا وجزر القمر الذي ستقام يوم 13 و 18 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات دور المجموعات من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون.

