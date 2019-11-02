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توك شو

قناة الجزيرة الإرهابية تأسست لخدمة مشروع الصهاينة والإرهاب..فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:00 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسي في الذكرى الثالثة والعشرين على تأسيس قناة الجزيزة القطرية: 23 عامًا من الإفك والضلال، ودعم الإرهاب، التلفيق والأكاذيب، وتدمير الدول، وتفكيك الجيوش العربية، لخدمة المشروع الصهيوني.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الجزيرة تم إنشائها أول نوفمبر 1996 بعدما انقلب حمد بن خليفة على والده فكر في إنشاء هذه القناة.

وأشار إلى أن قناة الجزيرة الإرهابية تأسست لخدمة مشروع الصهاينة والإرهاب.
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