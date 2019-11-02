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منوعات

دفن سيدة في صندوق شاي بناء على وصيتها.. والسبب غريب

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:10 م
صدى البلد
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أحمد شريف
دفنت سيدة كانت تشرب 40 كوب شاي يوميا في صندوق عملاق لعلامتها التجارية المفضلة في الشاي.

وبحسب صحيفة " ذا صن"، توفيت تينا واتسون ، 73 عامًا من مدينة ليستر البريطانية، بسبب قصور في القلب، إلا انها اوصت بالطريقة التي تود أن تدفن بها.

وذكرت الصحيفة أن تينا أحبت احتساء الشاي بشكل كبير، حيث كانت تعد 40 كوبًا في اليوم ، أي ما يعادل فنجانًا طازجًا كل 24 دقيقة.

وأوضحت ابنة الام المتوفاة ان والدتها اخبرتها بالطريقة التي تود أن تدفن بها قبل وفاتها ، وهي وضعها في صندوق ماركتها المفضلة في الشاي.

وقال مدير الجنازة بول بندر ان هذا الطلب كان أحد أكثر الطلبات غير العادية، إلا أنه كان سعيدا لانه كان قادرا على تحقيق أمنية الام المتوفاة.
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