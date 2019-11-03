غلق باب التقديم بمسابقة "فنون 3" .. غدا

تغلق جامعة القاهرة باب التقديم لمسابقة "فنون 3 " في مجالات الموسيقى والغناء والإنشاد الديني والأفلام القصيرة والفنون الشعبية غدا الموافق 4 نوفمبر والتي قد أطلقتها لدعم وإثراء الأنشطة الفنية، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على المواهب الفنية لزملائهم وتشجيعها.



وسيحصل الطلاب الفائزين في مسابقة "فنون 3" على جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير، كما سيتم تصعيد الفائزين بالمراكز الأولى لمنتخب الجامعة.



تشجع الجامعة طلابها على المشاركة في المسابقات المختلفة وترعى المواهب الفنية وتعمل على تنميتها وصقلها، واختيار أفضل العناصر الفنية للاشتراك بها في المسابقات الداخلية والخارجية.



ومن المقرر أن تتولى كل كلية عمل الدعاية اللازمة للمسابقة حتى يتسنى للطلاب الموهوبين المشاركة.