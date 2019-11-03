Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

غدا.. غلق باب التقديم للمدن الجامعية لطلاب الأزهر الجدد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
Advertisements
محمد شحتة
تواصل جامعة الأزهر فتح مكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر، اليوم الأحد والذي من المقرر أن ينتهي غدا الاثنين الموافق ٤/ ١١/ ٢٠١٩.

وأوضح الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المرحلة تشمل الطلاب والطالبات الجدد (الثانوية الأزهرية) المرشحون إلى كلياتهم هذا العام الجامعي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والطلاب القدامى الذين تخلفوا عن التقديم خلال المرحلة الأولى، بجانب طلاب الدور الثاني بكليات الجامعة الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا.

وطالب نائب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بضرورة مراعاة المدة المحددة، مشيرًا إلى أنه عقب غلق باب التقديم سيتم البدء الفوري في مراجعة كشوف المتقدمين طبقًا للضوابط التي حددتها إدارة الجامعة، يعقب ذلك اعتماد النتيجة وإعلانها من أجل بدء عملية التسكين لطلاب تلك المرحلة.
Advertisements

ترشيحاتنا

خالد الجندي يصحح اعتقادًا خاطئاً عن سن الأربعين .. فيديو

زيادة النفقة لـ 1500 جنيه ورفع رسوم عقود الزواج والطلاق وشهادة الميلاد.. مشروع قانون

استقيموا.. مدحت العدل يدافع بقوة عن أسما شريف منير بعد أزمة الشعراوي

فيل بري ضخم يجلس على سيارة سائح .. لن تصدق ما حدث

تمنيا لقاء الخطيب.. عروسان بـ تيشيرت الأهلي ليلة الزفاف فى الغربية.. شاهد

العشب العجيب .. يقوي القلب ويحمي الشرايين ومقوي طبيعي للرجال

Advertisements

طالب ثانوي يضرب مدرّسة داخل فصل في مشاجرة دموية | فيديو صادم

كيف تغتسل من الجنابة .. الإفتاء: هذان ركنان لا يصح الغسل إلا بهما .. فيديو

شاهد.. ماذا فعل محمد صلاح مع تريزيجيه عقب انتهاء مباراة أستون فيلا وليفربول

بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سر تواجد سمية الخشاب في إسبانيا

محامي عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل بعد رده على أحمد عفيفي| اعرف الحكاية

حكم الأكل والنوم على جنابة | الإفتاء تكشف أمرا يجلب الفقر كالمغناطيس | فيديو

مش هاسيب حقى.. أول تعليق من سمية الخشاب بعد حصول أحمد سعد على حكم بسجنها 3 سنوات

مفاجأة برلمانية لحل أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء | تفاصيل

محمد صلاح يتعرض لهجوم حاد بسبب صورة.. كهربا يشعل أزمة بين الزمالك والأهلي في الكورة مع ملك

بنطلون جلد وتوب أسود .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل على انستجرام

أخبار الرياضة.. محامي عبد الله السعيد يرد على عفيفي.. حارس مرمى جديد ينضم إلى الزمالك.. صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الأهلي

بفستان ذهبي لافت .. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغنياء بريطانيا يهددون بالفرار حال فوز حكومة كوربين.. لهذه الأسباب

بسيجارة في فمها.. خليجية تثير الجدل بفيديو الجوكر في الرياض

مدحت صالح يختتم ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية .. صور