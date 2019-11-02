Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فيل بري ضخم يجلس على سيارة سائح .. لن تصدق ما حدث

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:00 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
سحق فيل بري ضخم سيارة سائح ، بعد ان رقد على محرك السيارة في تايلاند.

وهز الفيل الضخم البالغ من العمر 34 عامًا والمعروف باسم Duea ذيله، قبل أن يرقد بساقيه الأمامية على السيارة، في متنزه خاو ياي الوطني بتايلاند ، ظهر يوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة “ ذا صن”، تمكن الحيوان البري من تحطيم النافذة الخلفية للسيارة وسقفها وجسمها خلال فترة وجيزة.

في النهاية تمكن السائق من الهرب من سيارته المحطمة من قبل الفيل.

Advertisements

ترشيحاتنا

قالت لى هاوريك.. عميد حقوق طنطا يروي تفاصيل طرد فتاة من المدرج ورمي هاتفها

عاصى الحلانى يوجه رسالة مؤثرة إلى تركى آل الشيخ.. فيديو

بـ بنطلون أحمر.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة

ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا ويفوز 2-1 بعد خروج محمد صلاح |فيديو

سوداني يطعن مصريا في السعودية.. والشرطة تتدخل.. فيديو

بـ كب شفاف.. إطلالة دولى شاهين تعرضها للانتقاد في الهالوين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المطرب اللبناني سعد رمضان يحيي حفل مهرجان الموسيقى .. صور

تطوير مصر: وفرنا عروضاً للتشطيبات والتأثيث لمشروعاتنا بالقاهرة والساحل الشمالي

شوقي غريب يذاكر مالي بالفيديو قبل أمم أفريقيا .. صور