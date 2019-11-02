فيل بري ضخم يجلس على سيارة سائح .. لن تصدق ما حدث

سحق فيل بري ضخم سيارة سائح ، بعد ان رقد على محرك السيارة في تايلاند.



وهز الفيل الضخم البالغ من العمر 34 عامًا والمعروف باسم Duea ذيله، قبل أن يرقد بساقيه الأمامية على السيارة، في متنزه خاو ياي الوطني بتايلاند ، ظهر يوم الثلاثاء.



وبحسب صحيفة “ ذا صن”، تمكن الحيوان البري من تحطيم النافذة الخلفية للسيارة وسقفها وجسمها خلال فترة وجيزة.



في النهاية تمكن السائق من الهرب من سيارته المحطمة من قبل الفيل.



