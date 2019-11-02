30 صورة لرحلة أطفال المتحف المصري لإكتشاف سر التحنيط لدي الأجداد

نظم متحف الطفل في المتحف المصري بالتحرير اليوم السبت برنامجا تعليميا بعنوان"سر التحنيط"للفئة العمرية من 11 - 12 عاما،وبدأت فعاليات البرنامج بجولة تعليمية مع شيرين أمين مشرف متحف الطفل.



وخلال الجولة كشفت للأطفال ماهية الفكر المصري القديم ومفهوم التحنيط،من خلال نماذج متحف الطفل التعليمية وشملت أنشطة تعليمية وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الحضارة المصرية القديمة،ومفهوم الملكية وأنواع التحنيط قديما،مع إلقاء الضوء على براعة المصري فى علم الطب والتشريح والكمياء وغيرها من العلوم.



كما تم تنظيم ورشة تطبيقية مع د. رانيا أحمد على المتخصصة في الترميم،لتعريف أطفالنا بالمواد المستخدمة فى التحنيط،حيث تعرف أصدقاء المتحف بشكل عملى علي التحنيط وكيف نفذه المصريون القدماء.



الورشة أشرفت علي إعداداها د. رانيا أحمد على أخصائي ترميم المومياوات بالمتحف المصري،وخلالها تعرف الأطفال على براعة المصري فى علم التشريح وأشكال الاوانى الكانوبية،وهى الاوانى التى استخدمها المصري لحفظ الاعضاء،وقامت بتنفيذ محاكاة لها،وتبع ذلك تطبيقا بشيتات تعليمية مصاحبة لاهم الافكار التى وردت بالبرنامج.