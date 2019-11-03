اليوم.. المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه



قال تقرير صادر عن الوزارة، إنه ستبيع أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بنفس القيمة المذكورة لتدبير فجوتها التمويل عبر البنك المركزي المصري بصفته سيطرح تلك الأدوات التمويلية نيابة عنها.



أضاف التقرير أن الوزارة ستبيع أجل 91 يوما بـ9.25 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 9.75 مليار جنيه.



وتعكف وزارة المالية على طرح أدوات دين بـ41.75 مليار جنيه علي مدار الأسبوع الجاري لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة عبر 3 طروحات أسبوعية.





تقترض وزارة المالية اليوم الأحد، من البنوك مبلغ 19 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.