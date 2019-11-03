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اقتصاد

اليوم.. المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
تقترض وزارة المالية اليوم الأحد، من البنوك مبلغ 19 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

قال تقرير صادر عن الوزارة، إنه ستبيع أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بنفس القيمة المذكورة لتدبير فجوتها التمويل عبر البنك المركزي المصري بصفته سيطرح تلك الأدوات التمويلية نيابة عنها.

أضاف التقرير أن الوزارة ستبيع أجل 91 يوما بـ9.25 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 9.75 مليار جنيه.

وتعكف وزارة المالية على طرح أدوات دين بـ41.75 مليار جنيه علي مدار الأسبوع الجاري لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة عبر 3 طروحات أسبوعية.

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