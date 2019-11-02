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محافظات

لتغيبهم عن العمل.. إحالة 15 طبيبا وصيدليا للتحقيق بشبين القناطر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:07 م
بسبب تغيبهم عن العمل..إحالة
بسبب تغيبهم عن العمل..إحالة 15 طبيب وصيدلى للتحقيق
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إبراهيم الهوارى
أكد غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر أنه تم إحالة 15 طبيبا وصيدليا وممرضا بمركز طب الأسرة بقرى الجعافرة، نوي، طحانوب، الزهويين وعدد من الوحدات الصحية بتلك القرى للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

وأشار إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية تم المرور والتفتيش المفاجئ على الوحدات المحلية وقطاع الخدمات التابع لها.

وأضاف رئيس مدينة شبين القناطر أن أحمد إمام مدير إدارة التفتيش المالى والإداري ورمضان النجار رئيس الوحدة بالجعافرة قاما بشن حملة تفتيش على الوحدات المحلية وقطاع الصحة وتم إحالة 15 طبيبا وصيدليا وممرضا لعدم تواجدهم بمحل عملهم مشيرا إلى أنه تم الشطب عليهم جميعا وإحالتهم للتحقيق لتغيبهم بدون إذن مما أدى إلى توقف العمل تماما فى الوحدات الصحية.

وأكد رئيس المدينة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وإحالة كل الأطباء المتغيبين للتحقيق.
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