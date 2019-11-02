قالت لى هاوريك.. عميد حقوق طنطا يروي تفاصيل طرد فتاة من المدرج ورمي هاتفها

قال عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، الدكتور محمد إبراهيم، إن المشادة التي حدثت بينه وبين طالبة في المدرج الخاص بالكلية، كان بسبب حديثها في الهاتف داخل المحاضرة، ورفضت تسليم الكارنيه الخاص بها.



وتابع "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن الطالبة شرعت فى الصراخ لوالدها في الهاتف وتطلب منه الحديث اليه، وانه القى هاتفها علي الأرض.



ونوه، إلي أن الطالبة انفعلت بعد ذلك وتوعدته بأنه سبدفع الثمن، مؤكدا "قالتي هوريك..وانا قلتلها بلاش قدام الطلبة دي كلها"، حيث كان المدرج ممتلئا بأكثر من 2000 طالب.



وأضاف، أن هاتف الطالبة لم يصب باي ضرر، لأنها استكملت المكالمة مع والدها فور الخروج من المدرج وطلبت منه الثأر لها.