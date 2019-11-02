Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قالت لى هاوريك.. عميد حقوق طنطا يروي تفاصيل طرد فتاة من المدرج ورمي هاتفها

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:57 م
عميد كلية الحقوق
عميد كلية الحقوق طنطا يروي تفاصيل طرده لفتاة داخل المدرج ورم
Advertisements
خالد محيي الدين
قال عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، الدكتور محمد إبراهيم، إن المشادة التي حدثت بينه وبين طالبة في المدرج الخاص بالكلية، كان بسبب حديثها في الهاتف داخل المحاضرة، ورفضت تسليم الكارنيه الخاص بها.

وتابع "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن الطالبة شرعت فى الصراخ لوالدها في الهاتف وتطلب منه الحديث اليه، وانه القى هاتفها علي الأرض.

ونوه، إلي أن الطالبة انفعلت بعد ذلك وتوعدته بأنه سبدفع الثمن، مؤكدا "قالتي هوريك..وانا قلتلها بلاش قدام الطلبة دي كلها"، حيث كان المدرج ممتلئا بأكثر من 2000 طالب.

وأضاف، أن هاتف الطالبة لم يصب باي ضرر، لأنها استكملت المكالمة مع والدها فور الخروج من المدرج وطلبت منه الثأر لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«هوريك أنت بتعمل كده إزاي» تهديدات طالبة بتجارة طنطا لأستاذ جامعي يرد «إبقي وريني بره».. ورواد فيس بوك «إيحاءات جنسية فى العبارات»

جامعة طنطا تفتح تحقيقا فى إهانة طالبة لـ عميد حقوق

إيحاءات جنسية وتهديد صريح .. ماذا حدث بين طالبة حقوق طنطا وأستاذها الجامعي في المدرج

دكتور بجامعة طنطا يتحرش لفظيًا بطالبة قالت له: هوريك بعد المحاضرة

من خلع البنطلون لـ "وريني بعد المحاضرة"..وقائع التحرش في الجامعات

تحقيقات موسعة بواقعة الإيحاءات الجنسية بجامعة طنطا.. وعميد حقوق: لم أخطئ

ترشيحاتنا

فواكه تذيب الدهون فى الجوانب والبطن..أهمها رقم 3

سؤال غريب من زوجة تحب زوجها ودار الإفتاء تجيب.. فيديو

تعليق مثير من أحمد شوبير على مبارة ليفربول وأستون فيلا.. شاهد

ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا ويفوز 2-1 بعد خروج محمد صلاح |فيديو

الباز يرد الجزيرة بعد عرض خناقة طالبة وعميد حقوق طنطا.. فيديو

في قضية أحمد سعد.. الحبس 3 سنوات لـ الفنانة سمية الخشاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المطرب اللبناني سعد رمضان يحيي حفل مهرجان الموسيقى .. صور

تطوير مصر: وفرنا عروضاً للتشطيبات والتأثيث لمشروعاتنا بالقاهرة والساحل الشمالي

شوقي غريب يذاكر مالي بالفيديو قبل أمم أفريقيا .. صور