رسميا من الوكيل.. زيادة أسعار مازدا 3 الجديدة في مصر

ارتفعت خلال الساعات الماضية أسعار عدد من السيارات في السوق المصري ومنها سيارات مازدا 3 في فئتيها السيدان والهاتشباك المتوفرتين في السوق المحلي ، وجاءت زيادة سعر السيارة بمعدل 3000 جنيه كالتالي :



- مازدا 3 سيدان LUXURY ارتفعت من 318.900 ألف الي 321.900 ألف جنيه



- سيدان LUXURY لون خاص ارتفعت من 323.900 ألف الي 326.900 ألف جنيه



- سيدان سبورت ارتفعت من 371.900 ألف الي 374.900 ألف جنيه



- سيدان سبورت مقصورة بيضاء ارتفعت من 374.900 ألف الي 377.900 ألف جنيه



- سيدان سبورت لون خاص ارتفعت من 376.900 ألف الي 379.900 ألف جنيه



- سيدان سبورت لون خاص مقصورة بيضاء ارتفعت من 379.900 ألف الي 382.900 ألف جنيه



- مازدا 3 هاتشباك سبورت ارتفعت من 375.900 ألف الي 378.900 ألف جنيه



- هاتشباك سبورت مقصورة بيضاء ارتفعت من 378.900 ألف الي 381.900 ألف جنيه



- هاتشباك سبورت لون خاص ارتفعت من 380.900 ألف الي 383.900 ألف جنيه



- هاتشباك سبورت لون خاص ومقصورة بيضاء ارتفعت من 383.900 ألف الي 386.900 ألف جنيه.