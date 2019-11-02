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سيارات

رسميا من الوكيل.. زيادة أسعار مازدا 3 الجديدة في مصر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:49 م
زيادة أسعار مازدا
زيادة أسعار مازدا 3 الجديدة في مصر
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اشرف عطية
ارتفعت خلال الساعات الماضية أسعار عدد من السيارات في السوق المصري ومنها سيارات مازدا 3 في فئتيها السيدان والهاتشباك المتوفرتين في السوق المحلي ، وجاءت زيادة سعر السيارة بمعدل 3000 جنيه كالتالي :

- مازدا 3 سيدان LUXURY ارتفعت من 318.900 ألف الي 321.900 ألف جنيه

- سيدان LUXURY لون خاص ارتفعت من 323.900 ألف الي 326.900 ألف جنيه

- سيدان سبورت ارتفعت من 371.900 ألف الي 374.900 ألف جنيه

- سيدان سبورت مقصورة بيضاء ارتفعت من 374.900 ألف الي 377.900 ألف جنيه

- سيدان سبورت لون خاص ارتفعت من 376.900 ألف الي 379.900 ألف جنيه

- سيدان سبورت لون خاص مقصورة بيضاء ارتفعت من 379.900 ألف الي 382.900 ألف جنيه

- مازدا 3 هاتشباك سبورت ارتفعت من 375.900 ألف الي 378.900 ألف جنيه

- هاتشباك سبورت مقصورة بيضاء ارتفعت من 378.900 ألف الي 381.900 ألف جنيه

- هاتشباك سبورت لون خاص ارتفعت من 380.900 ألف الي 383.900 ألف جنيه

- هاتشباك سبورت لون خاص ومقصورة بيضاء ارتفعت من 383.900 ألف الي 386.900 ألف جنيه.
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