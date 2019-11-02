صوت الشعب يستعد للاستحقاقات الانتخابية ويكلف الأمناء بترشيح الأسماء

واصل حزب "صوت الشعب" اجتماعاته برئاسة المستشار أحمد حسين البراوى فى إطار التجهيز لانتخابات مجلسى «الشيوخ والنواب» والمحليات والاستماع إلى الأمناء وعرض تقارير الفترة السابقة، وتأكيد أهمية العمل على الأرض ومواصلة تقديم الخدمات للمواطنين،والاستعداد لدفع مرشحين على أغلبية المقاعد فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة من أعضاء الحزب ممن لهم شعبية قوية في الشارع، ومواجهة ظاهرة المال السياسي بتوعية المواطنين.



قال هيثم طوالة مساعد رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا في بيان للحزب اليوم السبت إن الحزب دعا نوابه وأماناته المركزية فى المحافظات لاجتماع عاجل، اليوم " السبت"، لمناقشة خطة التحرك خلال الفترة المقبلة، وطالب رئيس الحزب أمناء المحافظات، بضرورة إحضار الخريطة الانتخابية لكل محافظة، والتى تتكون من أسماء المراكز والمدن والأقسام والوحدات المحلية بكل مركز والقرى التى تشكل الوحدات المحلية.



وأضاف محمد فتحي الشريف المتحدث الرسمي باسم الحزب إن جميع الأمناء أكدوا على دعمهم لجميع المشاريع القومية للقيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمهم لجميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة والأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدين دعم الحزب برئاسة المستشار أحمد البراوى لسياسات الدولة المصرية لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا وخارجيا ومساندة جميع المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تنفذها الدولة لصالح الأسر الأكثر احتياجا لمواجهة الأعباء المعيشية.



كما ناقش الإجتماع بحضور قيادات الحزب أعضاء الهيئة العليا وأمناء المحافظات لاعتماد خطة التدريبات الدورية للمحافظات كلا في محافظته، وتسليم خطط شهرية تتضمن العمل اليومى للمحافظة إضافة إلى تجهيز أسماء مرشحين مجلس الشيوخ.