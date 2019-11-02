وزير المالية يشارك في مؤتمر الضرائب المصرية.. الإثنين

تنظم جمعية الضرائب المصرية برئاسة الدكتور أحمد شوقي، فعاليات المؤتمر السنوي الـ18 تحت عنوان " الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة" الإثنين المقبل بجاردن سيتي تحت رعاية وحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لمناقشة التعديلات المقترحة علي قانون الضريبة علي الدخل والقيمة المضافة، بالاضافة لعرض مناقشات حول مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد وتعديلات أحكام قانون الحجز الإداري.



يشارك بفعاليات المؤتمر عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور رمضان صدقي وأسامة توكل، مستشارا وزير المالية لشئون الضرائب، وياسر محارم، الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، وممثلو مصلحة الضرائب والجمعية وخبراء المحاسبة والضرائب.



وتنطلق فعاليات المؤتمر على مدار 3 جلسات، أولها تحت عنوان "التعديلات المقترحة لقانون الضريبة على الدخل" ويديرها عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ويشارك فيها كلا من الدكتور رمضان صديق وأسامة توكل، مستشارا وزير المالية، ومحمود جاب الله، عضوالجمعية وياسر محارم، الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية.



أما الجلسة الثانية بعنوان" التعديلات المقترحة على قانون الضرائب على القيمة المضافة ويشارك فيها كل من رضا عبدالقادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، وصلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بالمصلحة والسيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، ونصر أبو العباس، عضو الجمعية والدكتور عبدالرسول عبدالهادي، استاذ المحاسبة والضرائب بكلية التجارة جامعة طنطا.



وتنطلق الجلسة الثالثة للمؤتمر تحت عنوان "قراءة في مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد ومشروع تعديلات قانون الحجز الإداري" ويديرها الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس قطاع الشئون القانونية بمصلحة الضرائب سابقا، ومحمود جاب الله، عضو الجمعية.