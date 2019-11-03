رسميا.. تويوتا كورولا هايبرد الجديدة متاحة في مصر .. اعرف السعر و المواصفات

أكدت شركة تويوتا ايجيبت أن النسخة الهجين من سيارتها كورولا متاحة في السوق المصرية في الوقت الحالي تحت اسم كورولا هايبرد حيث تتوفر رسميًا في مصر في الوقت الحالي في اثنين من الفئات المتاحة في السوق وتشمل أول فئة من هذه الفئات النسخة الاستاندرد القياسية التي تأتي بسعر 650 ألف جنيه، بالإضافة الي النسخة الثانية من السيارة الفول أوبشن والتي تتوفر بسعر اضافي 50 ألف جنيه بواقع 700 ألف جنيه.



