رسميا.. تويوتا كورولا هايبرد الجديدة متاحة في مصر .. اعرف السعر و المواصفات

أكدت شركة تويوتا ايجيبت أن النسخة الهجين من سيارتها كورولا متاحة في السوق المصرية في الوقت الحالي تحت اسم كورولا هايبرد حيث تتوفر رسميًا في مصر في الوقت الحالي في اثنين من الفئات المتاحة في السوق وتشمل أول فئة من هذه الفئات النسخة الاستاندرد القياسية التي تأتي بسعر 650 ألف جنيه، بالإضافة الي النسخة الثانية من السيارة الفول أوبشن والتي تتوفر بسعر اضافي 50 ألف جنيه بواقع 700 ألف جنيه.
تأتي تويوتا كورولا هايبرد بمحرك بنزين ومحركين كهربائيين بقوة 121 حصان في كورولا هايبرد الجديدة بمصر وتعمل السيارة من خلال تكنولوجيا الهايبرد التي توفر محرك تقليدي للسيارة بجانب آخر كهربائي بما يحقق وفر في استهلاك الوقود ، وتستخدم السيارة المحرك البنزين 4 سلندر سعة 1800 سي سي كما توفر بجانبه ليس محرك كهربائي واحد ولكن اثنين من المحركات مع بطارية توفر 90 كيلووات من القدرة لتغذية المحركات الكهربائية ، فيما تولد السيارة بشكل اجمالي ما يصل الي 121 حصان .