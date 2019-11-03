Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

رسميا.. تويوتا كورولا هايبرد الجديدة متاحة في مصر .. اعرف السعر و المواصفات

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
toyota corolla 2020
toyota corolla 2020
Advertisements
أكدت شركة تويوتا ايجيبت أن النسخة الهجين من سيارتها كورولا متاحة في السوق المصرية في الوقت الحالي تحت اسم كورولا هايبرد حيث تتوفر رسميًا في مصر في الوقت الحالي في اثنين من الفئات المتاحة في السوق وتشمل أول فئة من هذه الفئات النسخة الاستاندرد القياسية التي تأتي بسعر 650 ألف جنيه، بالإضافة الي النسخة الثانية من السيارة الفول أوبشن والتي تتوفر بسعر اضافي 50 ألف جنيه بواقع 700 ألف جنيه. 

تأتي تويوتا كورولا هايبرد بمحرك بنزين ومحركين كهربائيين بقوة 121 حصان في كورولا هايبرد الجديدة بمصر وتعمل السيارة من خلال تكنولوجيا الهايبرد التي توفر محرك تقليدي للسيارة بجانب آخر كهربائي بما يحقق وفر في استهلاك الوقود ، وتستخدم السيارة المحرك البنزين 4 سلندر سعة 1800 سي سي كما توفر بجانبه ليس محرك كهربائي واحد ولكن اثنين من المحركات مع بطارية توفر 90 كيلووات من القدرة لتغذية المحركات الكهربائية ، فيما تولد السيارة بشكل اجمالي ما يصل الي 121 حصان .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتشتغل بالمحمول.. مواصفات هيونداي سوناتا 2020 ذاتية الشحن

تعرف على تويوتا كورولا هايبرد 2020 ذاتية الشحن

مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور

ترشيحاتنا

بعد مقر الكاف.. مصر تدرس احتضان جميع مقرات الاتحاد الأفريقية

التفاصيل الكاملة لأزمة أسما شريف منير بسبب إساءتها لـ الشيخ الشعراوي.. فيديو

كهربا صانع للأزمات .. تعليق صادم لعضو لجنة الكرة السابق بالأهلي ..فيديو

عودة السياحة تنعش مرسى علم.. استقبال وفود سياحية من النمسا وإيطاليا بالورود والحلوى

مش واخد بالي.. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب بعد الحكم بحبسها

نزيف في المخ .. وفاة طفل بعمر 3 سنوات بسبب خلافات بين أمه وزوجها

Advertisements

بـ بريطانيا.. طفلة اغتصبها والدها يوميا وحملت في سن الـ13.. تفاصيل مؤثرة

من أمن العقاب أساء الأدب.. تصريحات نارية لنجم الأهلي ضد رئيس الزمالك .. فيديو

السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في برج العرب

كلمتان تجلبان لك الرزق صباحًا.. تعرف عليهما

أسما شريف منير باكية: الشيخ الشعراوي لو عايش كان سامحني .. شاهد

مفتي الجمهورية يحذر من عادة سيئة منتشرة نهى عنها الشرع

أخبار الفن .. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب.. حلا شيحة تكشف سر خلعها للنقاب والحجاب .. وأسما شريف منير تبكى على الهواء

نظف جسمك واطرد السموم وانقص وزنك.. بتناول كوب من هذا الخليط

أخبار الرياضة ليلا .. كهربا صانع الأزمات.. نجم الأهلي لـ رئيس الزمالك: من أمن العقاب أساء الأدب

كهربا صانع للأزمات .. تعليق صادم لعضو لجنة الكرة السابق بالأهلي ..فيديو

فى حالة فقد عقد البيع أو الإيجار.. تعرف على الطرق البديلة لتثبت حقك

أكثر الأبراج حظاً.. أسرار وتوقعات برجك تكشفها منى أحمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيسكر تطلق اسم Ocean على سيارتها الـSUV الكهربائية.. صور

بعد إصابة محمد منير .. 5 أعراض لـ الانزلاق الغضروفي

طمي السيول بشمال سيناء.. خير وفير ينتظره الأهالي ومادة خصبة لزراعة الأراضي الصحراوية