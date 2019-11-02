سعد الحريري: تقرير الديار عن اجتماعي مع ميقاتي مفبرك

نفى المكتب الإعلامي لسعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان صحة الأنباء عن لقاء جمعه برئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي.



وأعلن المكتب الإعلامي لسعد الحريري أن التقرير الذي نشرته جريدة "الديار" في عددها الصادر اليوم عن اللقاء الذي عقد أمس الأول بين الحريري ونجيب ميقاتي في بيت الوسط، مفبرك ينضح بالأكاذيب ولا يمت إلى الحقيقة بأي صلة.



كانت وسائل إعلام لنبانية أفادت بأن الحريري استقبل نجيب ميقاتي واستعرض معه آخر المستجدات والأوضاع العامة.



ونشرت "الديار" تقاصيل اللقاء قائلة إن الاجتماع السري بكى مقاتي خلاله ونسبت إليه قوله "لا يمكن أن اقع في فضيحة فساد 800 مليون دولار واكون اول رأس يقدم للتحقيق رغم حصانتي النيابية، لكن الرأي العام اللبناني حاليا هائج ضد الفساد وسيصب كل غضبه عليّ، ولديّ خصوم كثيرون سيثيرون هذا الموضوع".