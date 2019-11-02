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فن

خالد النبوي يعلن مواعيد عرض مسلسل ممالك النار .. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:18 م
خالد النبوى
خالد النبوى
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محمد بدران
نشر الفنان خالد النبوي، عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»، البرومو التشويقي لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "ممالك النار".

وعلق خالد النبوي على البرومو قائلًا "مسلسل #ممالك_النار ابتداءً من 17 نوفمبر على شبكة قنوات #mbc.. #طومان_باي".

مسلسل «ممالك النار» يحكي عن فترة الحكم العثماني وإسقاطهم للمماليك ويشارك فيه عدد من نجوم الوطن العربي بجانب خالد النبوي منهم مني واصف ومن تونس فتحي الهداوي وخالد هويسة ومن إخراج البريطاني بيتر ويبر، ويشارك في إنتاجه عدد كبير من الشركات منها منصة Netflix.

من ناحية أخرى ينتظر خالد النبوي عرضه فيلمه الجديد "يوم وليلة"، والذي يشاركه في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.
خالد النبوي يعلن مواعيد عرض مسلسل ممالك النار .. فيديو
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