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اقتصاد

انطلاق الأسبوع العربي للتنمية المستدامة .. اليوم

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:17 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
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آية الجارحي
تنطلق النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة والذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تنظيم المؤتمر يستهدف تحقيق خطة 2030، وتوفير إطار لحوار إقليمي رفيع المستوى لمناقشة وعرض سبل تنفيذ هذه الخطط مع إيجاد مناخ دولي وإقليمي داعم.

وتلقي " السعيد" كلمتها الافتتاحية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، وندى العجيزى، وزير مفوض، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، جامعة الدول العربية، والدكتورة رولا دشتى، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الإسكوا، والسفير إيفان سوركوس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وراندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
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