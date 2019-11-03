انطلاق "إشراك القطاع الخاص بأهداف التنمية المستدامة".. اليوم

تنطلق فعاليات الحلقة النقاشية بعنوان " عنوان "إشراك القطاع الخاص في أهداف التنمية المستدامة"، والتي تستضيفها الجمعية المصرية لشباب الأعمال؛ اليوم الأحد، لعرض دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.



قالت مديحة نصر المدير التنفيذي للجمعية، إن الحلقة النقاشية من المقرر انعقادها على هامش فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، وتسعي لتعزيز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.



وتسلط الحلقة الضوء على الرؤى التي وضعتها الحكومة سواء في الخطط الاقتصادية والرؤية الاستراتيجية ٢٠٣٠ وكذلك عرض قصص نجاح لشركات ومؤسسات تمثل القطاع الخاص في عدة قطاعات رئيسية والواجب تطويرها وخاصة في مجالات الطاقة، البيئة، التعليم، الإبتكار الصناعي، تنمية الطفل والتمويل المستدام ومبادئ الصيرفة المسئولة.



وأشارت إلى أن الجلسة النقاشية تستعرض دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وبعض الشراكات الناجحة بين القطاعين الخاص والعام، والتي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.



وأضافت مديحة نصر، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تعمل دائما على تعزيز التنمية المستدامة من خلال عدد كبير من المبادرات واللقاءات الثنائية والمشاركة في الفاعليات التي تدعم مناخ التنمية المستدامة، وتعزز من الشراكات الناجحة والقائمة بين القطاعين الخاص والعام.



جدير بالذكر، أن الجلسة النقاشية يديرها محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب رئيس مجلس إدارة البورصة السابق.

