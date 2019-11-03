نظام تكليف الأطباء الجديد يثير الجدل .. النقابة: علمنا به من وسائل الإعلام .. وبدء تطبيقه رغم عدم نشر مضمونه .. 8000 طبيب في انتظار الزمالة المصرية

الأطباء عن نظام التكليف الجديد:

لا نعلم عنه شيئا

وسائل الإعلام سبقتنا فى معرفته

بدء تطبيق نظام جديد للتكليف رغم عدم نشر مضمونه وغموض محتواه

استنكرت النقابة العامة للأطباء، في بيان، تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والتي أعلنت فيها بدء تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء وأعلنت بدء تطبيقه خلال ساعات رغم عدم نشر وغموض محتواه.وقال الدكتور محمد عد الحميد، أمين الصندوق للنقابة العامة للاطباء، ان نظام التكليف الجديد الصادر من وزارة الصحة،لا نعلم عنه شيئا مضيفا أن كل المعلومات الموجودة مجرد كلام أو تسريبات غير رسمية وفيديو لايف من أحد العاملين فى الوزارة.وأكد امين الصندوق، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن النظام غير مفهوم وسيغير شكل الصحة فى الوزارة بشكل جذرى.وأضاف امين الصندوق: هل الزمالة تستوعب ٨٠٠٠ طبيب فى النظام الجديد وهى فى السابق تأخذ ٢٠٠٠ علي الاكثر، و هل يوجد مستشفيات كافية لذلك، بالاضافه الي وجود عدد مدربين كاف لذلك، وماذا عن تسجيل الماجستير أو الدبلومة.استنكر عبد الحميد، عمل نظام يخص الأطباء دون رأى نقابتهم الممثل الوحيد لهم، وذلك غير تساؤلات كثيرة فى خطاب النقابة لوزارة الصحة.قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن قرار التكليف الجديد غير المعلن من وزارة الصحة، لم يشركنا أحد في صنع القرار ولم نره بأعيننا أو يعرض علينا، مضيفا أن النقابة علمت به من خلال وسائل الإعلام.وأكد الزيات، في تصريحات لـ"صدي البلد" إنه لا يوجد قرارات واضحة بالتكليف حتى الآن لنناقشها، ولايوجد قرار مكتوب من الوزارة لفهم الموضوع برمتة، مضيفا أنه يمكن أن يكون مفيد ولا أحد يعلم وحتي لو به مشاكل وهل هو مفيد ام لا، ولو به مشاكل نطالب بتحسينها وتقديم حلول لها.وأشار عضو المجلس، إلى أن الدفعة الموجودة حاليا دفعة مارس ويوجد دفعة مكملة للدفعة الرئيسية بسبتمبر، ولا يصح أن يتم تكليف دفعة واحدة بطريقتين مختلفتتين، ويسري عليها أنظمة مختلفة، ومن الأصل ولا يوجد قرار واضح من الوزيرة.وأفاد الزيات، بأن كل ما يعرف حول التكليف الجديد عبارة عن نقاط وتسريبات على الموقع المفتوح للتكليف لوزارة الصحة، مضيفا أن شباب الأطباء مستاء بدرجة كبيرة من الأمر.وطالب عضو المجلس، بمشاركه النقابة في مثل تلك القرارت المهمة لمناقشتها قبل صدورها ووجود آليات واضحة للتنفيذ وظهور كم الفائدة والجوانب السلبية، مستنكرا التجربة بالشباب وتحميلهم ذنبا غير مسئولين عنه.قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه ورد إلى النقابة العديد من التساؤلات حول تفاصيل نظام التكليف الجديد، منها ما هو وضع الأطباء المجندين، وما وضع الأطباء الذين لن تتاح لهم فرصة التخصص الذي تقدموا بطلب الالتحاق به.بالاضافة الي وضع الأطباء الراغبين في تعديل التخصص أو تعديل جهة النيابة، وما نظام التكليف بالمناطق النائية، وما نظام الدرجات المالية وكيفية نقلها، وهل هناك طاقة استيعابية حالية لبرنامج الزمالة لتدريب جميع الأطباء فورًا علي النحو المرضي، وكيفية تغطية العمل بالوحدات الصحية بربع الأعداد الحالية، خاصة في الأربع سنوات الأولي، وغيرها من الاستفسارات.وطالبت النقابة الأطباء وزارة الصحة بتوجيه جميع المختصين بالوزارة بعدم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية لتطبيق النظام الجديد قبل استكمال دراسته ومناقشة جميع أبعاده حتي يمكن تعظيم الإيجابيات وتلافي أي سلبيات.وأوضحت نقابة الأطباء، في خطاب رسمي حمل توقيع الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء والدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام، أرسلتها لوزارة الصحة والسكان، إنها تابعت ببالغ الانزعاج والقلق تصريحات وزيرة الصحة، التي أعلنت فيها بدء تطبيق نظام جديد للتكليف رغم عدم نشر مضمونه وغموض محتواه.استنكرت النقابة العامة للأطباء، في بيان، تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والتي أعلنت فيها بدء تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء وأعلنت بدء تطبيقه خلال ساعات رغم عدم نشر وغموض محتواه.وأعلنت النقابة أطباء مصر، أنها أعلمت الوزارة في خطاب رسمي موقع من النقيب والأمين العام برفضها تطبيق أي نظام جديد دون نشر جميع تفاصيله ومناقشتها مع أصحاب الشأن من الأطباء ونقابتهم.وأشارت النقابة إلى أن من الضروري والملزم أن يتم تكليف الدفعة الحالية الواجب تكليفها خلال أيام طبقا للنظام القديم والمعروف بجميع تفاصيله على أن يتم مناقشة أي نظام مستحدث بدرجة من التأني والتدقيق تتناسب مع خطورة تأثير هذا القرار على مستقبل الآلاف من شباب أطباء مصر.