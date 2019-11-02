شاهد.. صورة نادرة لـ عادل إمام وفريد شوقى وحارس الأهلي الأسطوري

نشر الفنان كريم فهمى صورة من فيلم رجل فقد عقله عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور "انستجرام"



وظهر في الصورة وحش الشاشة فريد شوقي والزعيم عادل امام ووحش افريقيا اكرامى وعلق قائلًا "وحش الشاشة والزعيم ووحش افريقيا ايه الجمال ده مين يعرف اسم الفيلم".



ويشارك كريم فهمي حاليا في تصوير فيلم دويد مع بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.