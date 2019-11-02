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توك شو

لحظة عبور القطار.. إيمان الحصري تعرض فيديو صادما لـ سقوط طفل من والده على القضبان

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:23 م
أرشيفية
أرشيفية
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خالد محيي الدين
عرضت الإعلامية "إيمان الحصري"، فيديو مرعب لأب يعبر بابنه قضبان السكة الحديد قبل عبور القطار بثوانٍ قليلة، ليسقط الطفل على القضبان.

وفي صدد ذلك يعلوا صراخ الحضور واندفع بعضهم لإنقاذ الطفل، ولكن والده عاد سريعا وحمله بعيدا عن شريط السكة الحديد، قبل لحظات بسيطة من دهس القطار لهما، ولا يتمكنون من النجاة.

وأشارت الإعلامية "إيمان الحصري"، إلى أن ذلك المنظر مرعب للغاية ومخيف لكل من شاهده، حيث لا يهتم البعض بسلامتهم وحياتهم، مستنكرة ما فعله الأب خلال عبوره خط السكة الحديد وهو يحمل ابنه.
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