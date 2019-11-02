الأنبا بولس يلتقي أسرة مدرسة الكتاب المقدس

عقد الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا لقاءً مع أسرة مدرسة الكتاب المقدس التابعة للإيبارشية والمتخصصة في تعليم الأطفال الدراسات الكتابية بكافة أنواعها.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن عمل المدرسة يمتد داخل عدة كنائس بالإيبارشية وهي كنيسة السيدة العذراء ببروسار وكنيسة الرسولين مار بطرس ومار بولس ببوانتكلير وكنيسة القديس مار مرقس الرسول بمونتريال.



وأضاف متحدث الكنيسةK إن عمل المدرسة يمتد أيضا لكنيسة الشهيد مارمينا العجايبي والقديس البابا كيرلس السادس بسانت تريز وكنيسة الشهيد مار جرجس والقديس يوسف ببيير فون التي تعد خدمة المدرسة بها من الخدمات الرائدة في مجال التعليم الكنسي.

