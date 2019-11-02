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رياضة

محمود جنش يوجه رسالة لـ الفريق الطبى المعالج له من ألمانيا .. شاهد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:21 م
جنش والفريق المعالج
جنش والفريق المعالج
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محمد بدران
شارك محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، والمنتخب الأول، جمهوره، صور بصحبة الفريق الطبى المعالج له في ألمانيا".

ونشر محمود عبد الرحيم جنش، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة له وهو يتوسط الأطباء وعلق قائلًا : "حبيبي يا دكتور محمد ابو العلا مش عارف أقول لحضرتك ايه علي تعبك معايا و شكرا للبروفيسور فالتر الحمد لله ❤️🙏🏻💪🏻".

ويغيب محمود عبد الرحيم جنش، لإصابته بقطع في وتر أكيليس مع المنتخب المصري خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

كان الدكتور مصطفى المنيري، طبيب الزمالك السابق، قد صرح مؤخرا ان إصابة وتر أكيلس، التي يعاني منها محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، تعد أصعب من إصابة الرباط الصليبي.

محمود جنش يوجه رسالة لـ الفريق الطبى المعالج له من ألمانيا .. شاهد
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