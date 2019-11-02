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سيارات

جاجوار F-Type الجديدة .. قريبا | تفاصيل

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:30 م
صدى البلد
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كريم عاطف
بدأت جاجوار في اختبار الجيل الجديد من سيارتها F-Type على الحلبة وتمكن المصورون المجسّون من ملاحظة التغييرات الواضحة في التصميم.

بشكل أساسي ستأتي السيارة بمصابيح أمامية أفقية رفيعة بدلًا من المصابيح الطولية، وستحمل شبكا أماميا أكبر. وبالكلية ستحمل السيارة تصميما أقل عدوانية من السيارة الحالية.

لتسهيل مهمة تخيل شكل السيارة قام المصمم Kolesa بعمل صورة توقعية لما ستبدو عليه F-Type المحدثة بتفاصيل قريبة للواقع وفيديو تجسّي، في الجزء الخلفي سيكون هناك مشتت هواء نشط وستتميز فئة SVR بجناح خلفي رياضي، وحصلت المصابيح الخلفية على تعديل بسيط.

ستصل جاجوار F-Type الجديد خلال العام القادم كموديل لعام 2021 مع تقنيات جديدة وتحديثات للمحركات وربما يصل الجيل الذي يليه بمحرك وسطي.
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