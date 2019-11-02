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أخبار العالم

من صدام حسين لـ برهم صالح.. المطعم التركي خير شاهد على معاناة العراقيين

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:26 م
المطعم التركي في
المطعم التركي في بغداد
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رحيم يسري
مبنى مهجور تحول بفعل الاحتجاجات إلى حصن للمحتجين العراقيين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، الذي أصبح بمثابة برج مراقبة وقلعة يحتمي بها المتظاهرون، فيما أطلق عليه بعضهم اسم "جبل أحد".

وبموجب هذا الاسم، نجد أن "جوجل" أطلقت تسمية "جبل أحد" على المطعم التركي في خرائطها، كما اتخذ المتظاهرون من المطعم مقرا لاعتصامهم، بعدما منعتهم القوات الامنية لاكثر من مرة من عبور جسر الجمهورية والتوجه نحو المنطقة الخضراء.

المطعم تم تشييده في عهد صدام حسين وتعرض لقصف أمريكي خلال حرب الخليج الثانية عام 1991 وهو مكون من 14 طابقا، ؛ لكنه تحول بعد عام 2003 إلى مبنى مهجور، بعد أن أصابته القوات الأمريكية بقذائف صاروخية أثناء احتلالها بغداد.

وفي عام 2001 اعاد نظام الرئيس الراحل صدام حسين تشكيل هيئة الشباب والرياضة العراقية بعد ان كانت وزارة ألغيت في العراق، واتخذت الهيئة من المطعم التركي مقرا لها، نظرا لموقعه المتميز الذي يطل على الأماكن الأمنية الحساسة والمنطقة الخضراء.

وفي الوقت الحالي، تنتشر الفروشات والأغطية في عهد الرئيس العراقي الحالي برهم صالح، في معظم طوابق المبنى حيث تتخذ كل مجموعة زاوية لها للاستراحة، وأطلق عليه المتظاهرون عددا من الأسماء مثل "جبل أحد" و"حصن بغداد" و"الجنائن المعلقة" حيث أصبح رمزا للاحتجاجات التي تشهدها العراق.

إضافة إلى ذلك، تحول المطعم إلى مسرح للسخرية من السلطات حيث كتب الشاعر والناشط أحمد عبد الحسين على "فيسبوك" قائلًا "يقال إن عادل عبد المهدي يحاول إقناع إردوغان باحتلال المطعم التركي، باعتباره أرضًا تركية".

وتنفي وزارة الصحة والبيئة العراقية، وجود أي تلوث إشعاعي في بنية المطعم التركي القريب من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، والذي يتخذ منه المتظاهرون مقرا أساسيا لهم.

ويقول بعض المتظاهرين إن نحو 8 آلاف محتج يسكنون المطعم التركي، ويرى البعض في الصمود والبقاء بالمطعم وعدم تسليمه لقوات الأمن دليلا على الإصرار على مواصلة الاحتجاج.

وتحاول قوات الأمن السيطرة على المبنى كونه يمنح من يعتليه السيطرة على مساحة واسعة من المنطقة، التي تعد مركز التظاهرات في العاصمة بغداد، لكن المحتجين يحرصون على عدم سيطرة الأمن على المطعم لمنع صعود القناصة إلى طوابقه كما حدث في تظاهرات الأول من أكتوبر.

وخلال حركة الاحتجاج ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في عام 2011 كان المبنى أيضًا محط أنظار، بعدما استخدمته القوات الأمنية مركزًا لمراقبة المظاهرات في ساحة التحرير آنذاك.
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