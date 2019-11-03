إطلاق فعاليات مؤتمر تعزيز جهود إعادة تأهيل ودمج السجناء الثلاثاء المقبل

تفتتح مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعى بالشرقية، برئاسة نيرمين البحطيطى، يوم الثلاثاء القادم الموافق ٥ نوفمبر، فعاليات مؤتمر "تعزيز جهود إعادة تأهيل ودمج السجناء قبل وعقب الأفراج عنهم، وذلك لعرض نتائج مشروع "إبدأ حياة" الذي تدعمه المؤسسة.



ومن المقرر أن تقام فعاليات المؤتمر علي مدار يومين 5-6 نوفمبر بفندق بيراميزا الدقي، بمشاركة كل من المغرب وتونس والأردن حيث تشارك من المغرب مؤسسة "محمد السادس ومؤسسة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، و جمعية "الرعاية اللاحقة للثقافة والفن داخل السجون الأردنية".



يشارك في المؤتمر أعضاء من البرلمان المصري، وقيادات وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى الجهات التنفيذية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بمكافحة مسببات العودة للجريمة، وذلك في إطار تحسين جودة الحياة، وفي إطار استراتيجية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة على المستوى المحلي والإقليمي .



من المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر عرض برامج التأهيل والدمج النفسي ما تم بها من تطوير "بمؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي" وكيفية التأهيل والدمج المجتمعي بإستخدام الوسائل الغير التقليدية.



كما سيتم عرض مبادرات لبعض الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى فى اطار أعادة الادماج في مجال التمكين الأقتصادي .



وعلى هامش المؤتمر، سوف يقام معرض للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان " احتضان "، وتقديم أولي التجارب لسيدات حياة من خلال عرض المسرحي تحت عنوان ( جوه البرواز ).