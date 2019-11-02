تفاصيل وفاة طبيب شاب داخل غرفة العمليات بعد 36 ساعة من العمل

قالت الإعلامية إيمان الحصري إن الدكتور الشاب احمد البرج توفي داخل غرفة العمليات بعد 36 ساعة من العمل المتواصل، موضحة أن الطبيب كان مثالا إيجابيا للأيدي العاملة في مصر، حيث لم يسعَ الطبيب الشاب لجني المال ولكنه كان محبا لعمله.



وأشار زملاء الطبيب بالمستشفى خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، إلي أنه لم يسعَ قط لجني المال، فكان طبيبا محبوبا ويسعى لإنقاذ المرضى بكل تفانٍ ومجهود، حتى أصيب بتوقف قلبه بسبب الإجهاد.



وقالوا إنهم نقلوه إلى العناية المركزة على الفور ولكنه قد مات دون نجاح أي طريقة إفاقته مرة أخرى.