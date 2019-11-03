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اقتصاد

التموين تمد فترة تلقي تظلمات المحذوفين من البطاقات لنهاية نوفمبر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:03 ص
بطاقات التموين
بطاقات التموين
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محمد صبيح
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مد الوزارة فترة تلقي تظلمات أصحاب البطاقات التموينية ممن تم رفع أسمائهم من استحقاق الدعم التمويني إلى نهاية نوفمبر الجاري، بعد انتهاء الفترة الممنوحة بحلول أكتوبر الماضي.

قال " المصيلحي" في تصريحات له، إن ذلك القرار لإعطاء مرونة لأصحاب البطاقات من مستحقي الدعم التمويني و اعادتهم للمنظومة.

أشار إلى أن تلك التوجيهات تتوافق مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية الفئات المستحقة للرعاية و وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، موضحا أن وزارة التموين و التجارة الداخلية اصدرت تعليماتها لمكاتبها ومديرياتها التابعة علي مستوي الجمهورية باستقبال كافة التظلمات التي يقدمها المواطنين.

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