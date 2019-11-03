اليوم.. ملتقى للتوظيف بـ مصانع 6 أكتوبر

أعلن الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، عن إطلاق اليوم الأحد لملتقى توظيف الشباب على مستوى مصانع المدينة ضمن مبادرات الجمعية للحد من البطالة وسهولة توفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات.



أوضح " شعبان" في تصريحات له، أن الملتقى سيتم عقده بمقر لجنة التوظيف بالجمعية بالحي السابع بـ6 أكتوبر حتى عصر اليوم، إذ من المستهدف توفير 2000 وظيفة للشباب.



أشار إلي أن الوظائف تتضكم الإمتيازات المالية والمعنوية للشباب المصرى والتي تتضمن عقد عمل وتأمينات اجتماعية ومواصلات وسكن للمغتربين وتوفير وجبات للعمال، إضافة إلى توافر حضانات لأبناء العاملات في بعض الشركات.



وتتنوع الوظائف الشاغرة التي سيتم الإعلان عنها الأحد المقبل ما بين عمال إنتاج بقطاعات مختلفة بدون خبرات براتب يتراوح ما بين 1700 – 3000 جنيه، وعمال حياكة براتب يتراوح بين 1500 – 2000 جنيه، وأمناء مخازن برواتب 2500 جنيه وعمال نظافة براتب يتراوح بين 2000- 2500 جنيه وسائقين (كلارك _ رخصة مهنية أولى ، ثانية وثالثة ) رواتب تتراوح بين 2500 – 3200 جنيه، بالإضافة إلى توافر وظائف للعديد من أصحاب المهن المختلفة أبرزها لحامين (كهرباء – أرجون- (co2 وفنيين صيانة ميكانيكية وكهربائية.

