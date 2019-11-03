Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تقرير حكومي: صادرات مصر من البطاطس ترتفع لـ65.7 مليون دولار

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
صادرات
صادرات
Advertisements
محمد يحيي
ارتفعت صادرات مصر من البطاطس في الربع الثالث من العام المالي الماضي إلي 65.7 مليون دولار بعد أن كانت 52.6 مليونا بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له، بزيادة بلغت 13.1 مليون دولار.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن صادرات مصر من القطن سجلت نموا في الربع المالي الثالث من العام السابق لتصل لـ 42.9 مليون دولار بعد أن كانت 34 مليونا بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له.

وسجلت الفواكه الطازجة والمجففة ضمن الصادرات نحو 139.7 مليون دولار مقابل 142.3 مليون دولار في الربع المالي الثالث من العام المالي قبل الماضي.

Advertisements

ترشيحاتنا

هذه الطاعة أهم مفاتيح جلب الرزق .. عالم أزهري يكشف عنها

أغنياء بريطانيا يهددون بالفرار حال فوز حكومة كوربين.. لهذه الأسباب

بسيجارة في فمها.. خليجية تثير الجدل بفيديو الجوكر في الرياض

محامي عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل بعد رده على أحمد عفيفي| اعرف الحكاية

ده أكيد عفريت ومش هروح الأوتيل ده تاني .. محمد رمضان يشعل السوشيال بصورة غريبة.. شاهد

كيف تغتسل من الجنابة .. الإفتاء: هذان ركنان لا يصح الغسل إلا بهما .. فيديو

Advertisements

طالب ثانوي يضرب مدرّسة داخل فصل في مشاجرة دموية | فيديو صادم

كيف تغتسل من الجنابة .. الإفتاء: هذان ركنان لا يصح الغسل إلا بهما .. فيديو

محامي عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل بعد رده على أحمد عفيفي| اعرف الحكاية

مفاجأة برلمانية لحل أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء | تفاصيل

بنطلون جلد وتوب أسود .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل على انستجرام

بفستان ذهبي لافت .. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أخبار الرياضة.. محامي عبد الله السعيد يرد على عفيفي.. حارس مرمى جديد ينضم إلى الزمالك.. صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الأهلي

متهم فى 41 قضية .. مصرع عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة فى اسوان

مصطفى يونس يوجه رسالة قوية لـ تركي آل الشيخ .. فيديو

اخبار الزمالك اليوم .. كهربا يعلن التحدي .. زيزو يوجه رسالة لـ مرتضى منصور من ألمانيا .. وحارس جديد ينضم للفريق

مش واخد بالي.. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب بعد الحكم بحبسها

دعاء جلب الرزق.. أدعية وأذكار رددها تجلب المال وتقضي الدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها

لكل اسم حكاية.. وادى النطرون محطة العائلة المقدسة والفراعنة.. وهذا سر تسميتها

أغنياء بريطانيا يهددون بالفرار حال فوز حكومة كوربين.. لهذه الأسباب