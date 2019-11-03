تقرير حكومي: صادرات مصر من البطاطس ترتفع لـ65.7 مليون دولار

ارتفعت صادرات مصر من البطاطس في الربع الثالث من العام المالي الماضي إلي 65.7 مليون دولار بعد أن كانت 52.6 مليونا بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له، بزيادة بلغت 13.1 مليون دولار.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن صادرات مصر من القطن سجلت نموا في الربع المالي الثالث من العام السابق لتصل لـ 42.9 مليون دولار بعد أن كانت 34 مليونا بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له.



وسجلت الفواكه الطازجة والمجففة ضمن الصادرات نحو 139.7 مليون دولار مقابل 142.3 مليون دولار في الربع المالي الثالث من العام المالي قبل الماضي.



