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تعليم

تعليم صناعى حلوان تبدأ امتحانات الميد تيرم 23 نوفمبر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان بدء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الاول للعام 2019-2020 لجميع الفرق الدراسية .

وأوضحت أدارة الكلية ان الامتحانات تبدء يوم الاربعاء 23 /11 بمقر الكلية ، مشيرا الى توقف شرح المناهج الدراسية بالكلية طوال فترة الامتحانات لتفرغ الطلاب لها.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان بدئت انتخابات الاتحاد الطلابي وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019، وتتم انتخابات الإعادة اليوم التالي الموافق 11 نوفمبر 2019.

وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019، وإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2019.

وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019.
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