أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 2-11-2019

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 2 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:.
- تدريبات منفردة لحراس مرمى الأهلي
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة بدنية مطولة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق، وذلك خلال المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب شباب الأهلي بدبي.
- تدريبات خاصة لـ أحمد الشيخ ومحمود متولي في الأهلي
قام أحمد الشيخ ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في الجيم داخل فندق الإقامة وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما.
- نجم فرنسا انيلكا يحضر مران النادي الأهلي في الإمارات
حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على استقبال والترحيب بالنجم الفرنسي انيلكا، الذي حضر مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بنادي شباب أهلي دبي، في ثالث أيام المعسكر التدريبي الذي يقام في دولة الإمارات.
- صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الاهلي
كشف صالح جمعة نجم الاهلي حقيقة رحيله عن الفريق فى الميركاتو الشتوي القادم.
- حارس الأهلي يدخل دائرة اهتمام إنبي للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي
يدرس فريق إنبي، التعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير، في ظل تراجع مستوى حارس الفريق عبد العزيز البلعوطي.
- بعد انتهاء أزمته مع الأحمر.. هل يلعب كوليبالي مع النجم الساحلي أمام الأهلي
يستعد فريق النجم الساحلي التونسي، لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يوجد الفريق في المجموعة الثانية ومعه الأهلي المصري، والهلال السوداني، وبلاتنيوم الزيمبابوي.
- مدرب الأهلي مستاء من عدم خوض مباراة قوية بمعسكر الإمارات
سافرت بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى الإمارات لخوض معسكر على ملعب شباب الأهلي بالممزر القريب من فندق إقامة الفريق.
- تدريبات منفردة لحراس مرمى الأهلي
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة بدنية مطولة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق، وذلك خلال المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب شباب الأهلي بدبي.
- تدريبات خاصة لـ أحمد الشيخ ومحمود متولي في الأهلي
قام أحمد الشيخ ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في الجيم داخل فندق الإقامة وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما.
- نجم فرنسا انيلكا يحضر مران النادي الأهلي في الإمارات
حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على استقبال والترحيب بالنجم الفرنسي انيلكا، الذي حضر مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بنادي شباب أهلي دبي، في ثالث أيام المعسكر التدريبي الذي يقام في دولة الإمارات.
- صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الاهلي
كشف صالح جمعة نجم الاهلي حقيقة رحيله عن الفريق فى الميركاتو الشتوي القادم.
- حارس الأهلي يدخل دائرة اهتمام إنبي للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي
يدرس فريق إنبي، التعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير، في ظل تراجع مستوى حارس الفريق عبد العزيز البلعوطي.
- بعد انتهاء أزمته مع الأحمر.. هل يلعب كوليبالي مع النجم الساحلي أمام الأهلي
يستعد فريق النجم الساحلي التونسي، لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يوجد الفريق في المجموعة الثانية ومعه الأهلي المصري، والهلال السوداني، وبلاتنيوم الزيمبابوي.
- مدرب الأهلي مستاء من عدم خوض مباراة قوية بمعسكر الإمارات
سافرت بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى الإمارات لخوض معسكر على ملعب شباب الأهلي بالممزر القريب من فندق إقامة الفريق.