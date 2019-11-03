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اقتصاد

الملا: البترول حظيت بـ نصيب الأسد في الإصلاحات الحكومية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
الملا
الملا
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مايكل عياد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن القطاع البترولي كان له نصيب الأسد في الاصلاحات الحكومية واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، باعتباره المحرك الرئيسي لها علي مدي الـ 5سنوات الأخيرة.

أشار في تصريحات له، أن تلك الاصلاحات ساعدت بصورة مباشرة في تحقيق نتائج ملموسة كان لها أصداء إيجابية على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى كان من أهمها التحول الهائل لمصر خلال ثلاث سنوات من مستورد للغاز إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستئناف تصدير الغاز والذى تحقق بتضافر جهود الدولة والحكومة واستعادة ثقة الشركاء وزيادة الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف.

أضاف أن تحقيق خطوات إيجابية وملموسة في المشروع القومى للتحول لمركز إقليمى للطاقة بدءا بتطوير البنية الأساسية و جهود التعاون المثمر والبناء مع الشركاء الإقليميين والدوليين والاتحاد الأوروبى.

أضاف أن تلك الجهود تكللت بإطلاق مبادرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط الذى تم الإعلان عنه خلال القمة السادسة للتعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان عام 2018 حيث تم عقد اجتماعين وزاريين للمنتدى وعدد من اجتماعات لجنة الخبراء وتم اختيار القاهرة مقرا للمنتدى.

ويهدف لمزيد من التعاون في مجال الغاز الطبيعى من خلال حوار منهجى وصياغة سياسات تحقق الاستغلال الأمثل لإمكانات الغاز بالمنطقة واستغلال البنية الأساسية القائمة وتطويرها وزيادة مشاركة القطاع الخاص وخدمة المصالح المشتركة لدول المنطقة بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبى الذى يمثل الأسواق الرئيسية لغاز شرق المتوسط.
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