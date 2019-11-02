جزار بني آدمين .. بذرة ذبح جاره فى الإسماعيلية.. والسبب "عايز أرتاح"



وأشارت التحريات الي أن الواقعة بدأت أثناء عودة المجني عليه في ساعة متأخرة ووجد مجموعة من الشباب أسفل المنزل فطلب منهم الابتعاد لارتفاع أصواتهم وطلبه للراحة بعد يوم عمل شاق وتطور الأمر لمشادة كلامية اضطر فيها المجني عليه للنزول من شقته لمعاتبة القاتل، فبادره بطعنة من سلاح أبيض في القلب ادت الى وفاته في الحال.



وانتقلت القوات لمكان الحادث من الساعات الأولى من صباح اليوم للسيطرة على الموقف.



أمر المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحبس المتهم (محمد.س.ل - 18 عاما - جزار وشهرته "بذره") 4 أيام على ذمة لاتهامه بقتل جاره المجني عليه (احمد .ا - 34 عاما - سائق سيارة) بعد أن طعنه المتهم طعنة نافذة بالرقبة أودت بحياته في الحال.وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية وباشرها محمد الطيب رئيس نيابات مركز الإسماعيلية والحسين موسى وكيل اول النائب العام بحضور محمد مجدي مسئول تحقيقات النيابة العامة ان المتهم قام بطعن جاره عقب مشاجرة نشبت بينهما في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، حيث اعترف المتهم انه طعن المجني عليه في رقبته ولكن بعد ان شاهد المجني عليه وهو يعتدي على والدته بالضرب اثناء المشاجرة، بينما استمعت النيابة العامة الي أقوال زوجة المجني عليه التي أكدت انها تتهم والدة المتهم بانها تدخلت لشل حركة المجني عليه واتاحة الفرصة للمتهم لطعن المجني عليه، وتستمع النيابة الى أقوال الشهود وأهالي المنطقة التي شهدت الواقعة، بينما تم حجز والدة المتهم على ذمة تحريات المباحث وعرضها علي النيابة.وكان سائق لقي مصرعه متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالرقبة على يد جزار بعد مشادة نشبت بينهما للخلاف علي قيام الجزار بالجلوس أسفل منزل السائق بصحبة أصدقائه بقرية ابو عطوة دائرة مركز الإسماعيلية.تلقي اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية إخطارا من الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية يفيد بوصول المجني عليه احمد 35 عاما سائق جثة هامدة متاثر بإصابته بحرج بالرقبة، على الفور تم تشكيل فريق بحث ضمالرائد محمد هشام والنقباء حسن رضوان ومحمد جبر ومصطفى جميل وملهم البلتاجي وكلاء المباحث من القبض علي المتهم ويدعي أحمد.س.ل ١٧ سنة وشهرته "بذرة" يعمل بمحل جزارة ومقيم بشارع المشروع بقرية أبو عطوة، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة.