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رياضة

علي أبو جريشة: المنافسة هذا الموسم بين الأهلي والزمالك وبيراميدز من بعيد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:32 م
علي أبو جريشة
علي أبو جريشة
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حبيبة معتز
يري علي أبو جريشة نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن ناديي الأهلي والزمالك هما المرشحين كالعادة لحصد لقب الدوري المصري هذا الموسم نظرا لفارق الإمكانيات والقدرات الموجودة.

وقال علي أبو جريشة في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : "أري أن الأهلي والزمالك هما المرشحين للفوز ببطولة الدوري المصري هذا الموسم، وبيراميدز والمصري والإسماعيلي يأتون من بعيد".

وتابع أبو جريشة تصريحاته الخاصة: "فارق الإمكانيات الفنية والمادية يصب في مصلحة القطبين، فكرة القدم الأن إستثمار واحتراف وتعتمد علي من لديه رأس مال قوي وجلب اللاعبيين أصحاب الإمكانيات الكبيرة".

جدير بالذكر أن بطولة الدوري المصري تشهد توقف حاليا بسبب إستعدادا المنتخب الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، واستعدادات المنتخب الأوليمبي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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