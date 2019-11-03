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مرأة

خبيرة أبراج تكشف أكثر الأبراج اهتماماً بالمظهر.. الدلو على رأسها.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:28 م
صدى البلد
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آية التيجي - الاء حسن - عدسة / صلاح مهدي
قالت خبيرة الأبراج منى أحمد، إن هناك العديد من الأبراج التي تحب بعينيها، ولا تحب بمشاعرها، حيث إن المظهر هو المتحكم الوحيد فيها، حيث إنها تهتم بالمظهر كثيرًا، وتختار على أساسه.

وأكدت منى أحمد، خلال ندوتها في موقع "صدى البلد" الإخباري، أن برج الدلو هو من أكثر الأبراج التي تعشق المظهر، وتهتم بالشكل كثيرًا، لذا فإن لفت نظره المظهر قام بالوقوع في حب هذا الشخص حسن المظهر.

وتابعت منى احمد ان برج الدلو، إن لم يلحظ أن الشخص الذي أمامه غير مكمل له، في المظهر، من حيث الأناقة، ورائحة البرفان الخاصة به قد جذب انتباه، فلن يشعر بالحب تجاهه على الإطلاق، ولن يلتفت إلى أى مميزات أخرى.

من جانبها أكدت أن هناك أبراجًا أخرى تهتم بالمظهر بشكل كبير، ولكنها تأتي في مرحلة أخرى وهي: الجوزاء، والقوس، وبرج العذراء.
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