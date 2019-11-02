دواء جديد يعالج 6 ملايين مصري من الضعف الجنسي |شاهد

كشفت الجمعية المصرية لأمراض الذكورة والجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية، عن أمل جديد لمن يعانون من مشاكل الضعف الجنسي وتحديداَ "ضعف الانتصاب"، حيث يعاني 6 ملايين مصري من مرض "تضخم البروستاتا الحميد".



وأعلنت الجمعيتان عن طرح علاج مصري يُستخدم كعلاج يومي فعال هو " ديامونريكتا ٥ مج" يتيح للرجل ممارسة العلاقة الحميمية في أي وقت خلال اليوم، دون التقيد بأخذه قبل "العلاقة" بفترة على غرار أغلب الأدوية المنشطة جنسيًا الموجودة في الأسواق، فضلًا عن عمل الدواء الجديد على علاج أعراض "تضخم البروستاتا الحميد".



وأكد الأطباء أن مثل هذه الأدوية لا تفيد فقط كبار السن ممن يعانون من ضعف جنسي، حيث أنه يفيد حديثي الزواج ممن يعانون من ارتباك جنسي، حيث إن أخذ جرعة ولو بسيطة منه تعطيه الثقة في النفس، وتجعله يؤدي بشكل جيد، كما أنه مفيد لمرضى السكر والضغط، حيث إنه يعالج قصور الأوعية الدموية والتى تعد أحد أسباب ضعف الانتصاب وبالتالي يعالج أعراض الضعف الجنسي.



وأشاروا: إلى أن هذا الدواء مفيد لمن يعانون من أعراض تضخم حميد في البروستاتا، ومن يعانون من اضطرابات المثانة، وهم نسبة كبيرة من الرجال فوق سن الـ50 عامًا.

