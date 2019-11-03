نادية تناشد وزارة التضامن: أمنيتي الحصول على معاش تكافل وكرامة

هموم الفقراء واحدة وحلمهم واحد الستر ، وهو ماتحلم به نادية عبدالله، 24 عامًا ، ربة منزل ، وتقيم في شارع أحمد يوسف بمنطقة أولاد علام بحى الدقى.
وتقول في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : أنجبت ٣ أطفال بعد الزواج وزوجى أرزقى على باب الله، يعمل يوما ويتعطل أياما، ونقيم في حجرة بحمام مشترك إيجارها ٢٣٠ جنيها شهريا، بخلاف مصاريف المياه والكهرباء وتكاليف الحياة .
وأضافت : حاولت الحصول على معاش تكافل وكرامة ، لكن رفض طلبى ولا أعرف السبب، وأتمنى فقط الحصول عليه، يساندنى على المعيشة وأنفق على أولادي، وأناشد وزارة التضامن الاجتماعي بحث حالتى وتلبية مطلبي.
للتواصل مع الحالة: ٠١٠٠٢٠٧٢٠٦٠- ٠١٠٣٠١٠٢٩٥٥
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
وأضافت : حاولت الحصول على معاش تكافل وكرامة ، لكن رفض طلبى ولا أعرف السبب، وأتمنى فقط الحصول عليه، يساندنى على المعيشة وأنفق على أولادي، وأناشد وزارة التضامن الاجتماعي بحث حالتى وتلبية مطلبي.
للتواصل مع الحالة: ٠١٠٠٢٠٧٢٠٦٠- ٠١٠٣٠١٠٢٩٥٥
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360