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بين الناس

نادية تناشد وزارة التضامن: أمنيتي الحصول على معاش تكافل وكرامة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:16 ص
صدى البلد
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وسام مختار
هموم الفقراء واحدة وحلمهم واحد الستر ، وهو ماتحلم به نادية عبدالله، 24 عامًا ، ربة منزل ، وتقيم في شارع أحمد يوسف بمنطقة أولاد علام بحى الدقى.

وتقول في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : أنجبت ٣ أطفال بعد الزواج وزوجى أرزقى على باب الله، يعمل يوما ويتعطل أياما، ونقيم في حجرة بحمام مشترك إيجارها ٢٣٠ جنيها شهريا، بخلاف مصاريف المياه والكهرباء وتكاليف الحياة .

وأضافت : حاولت الحصول على معاش تكافل وكرامة ، لكن رفض طلبى ولا أعرف السبب، وأتمنى فقط الحصول عليه، يساندنى على المعيشة وأنفق على أولادي، وأناشد وزارة التضامن الاجتماعي بحث حالتى وتلبية مطلبي.

للتواصل مع الحالة: ٠١٠٠٢٠٧٢٠٦٠- ٠١٠٣٠١٠٢٩٥٥

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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