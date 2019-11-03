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رياضة

علي أبو جريشة: الحكم على يسيتش مبكر جدا الآن.. وهذه الصفقات إضافة للفريق

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:39 ص
علي ابو جريشة
علي ابو جريشة
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حبيبة معتز
قال علي أبو جريشة أسطورة النادي الإسماعيلي ولاعب منتخب مصر السابق، أنه من المبكر جدا الحكم علي المدرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للدراويش لأنه يحتاج وقتا أطول للتعرف على لاعبي الفريق.

وأضاف أبو جريشة لـ صدي البلد: "فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري مفيدة جدا للمدرب الصربي من أجل التعرف أكثر علي اللاعبين والوقوف علي مستواهم، فـ ميودراج يسيتش جاء قبل انطلاق الموسم بـ15 يوما فقط".

وتابع أبو جريشة: "هناك صفقات ظهرت بشكل ممتاز خلال مباريات الفريق الماضية سواء في بطولة الدوري أو البطولة العربية وأبرزها أحمد مدبولي وهمام طارق وبينسون شيلونجو ".

واختتم أبو جريشة: "أري أن بينسون شيلونجو مفيد جدا في خط هجوم الدراويش هذا الموسم، وأنصح المدرب بالصبر عليه وإعطائه وقت أكبر في المباريات القادمة ".
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