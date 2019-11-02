التنمية المحلية: الوزارة سهلت إجراءات طرح الأراضي في محافظات الصعيد

استعرض اللواء محمود شعراوي وزير للتنمية المحلية جهود وزارة التنمية المحلية في ازالة معوقات الإستثمار وعقد ندوات ولقاءات مستمرة مع المحافظين لمعرفة معوقات الصناعة وكيفية تهيئة المناخ المناسب للاستثمار واختصار وقت استخراج التراخيص من المحليات بالتنسيق مع وزارة الصناعة حيث تم طرح ٣ اراضي صناعية في مرغم بالإسكندرية والبحر الأحمر والعاشر من رمضان.



وأضاف شعراوى خلال المؤتمر الاقتصادي السادس لاخبار اليوم، أن الوزارة سهلت اجراءات طرح الأراضي في محافظات الصعيد وافتتحت العديد من المشروعات التنموية بعد توفير البنية الأساسية للاسثتمار.. وأشار إلى أنه تم انشاء ٧٨ مركز حرفي وتدريب العاملين علي مستوي بالتنسيق مع المحافظات المختلفة.. كما تم افتتاح مدارس فنية وتأهيل الطلاب بصورة عملية تمهيدا لالحاقهم بسوق العمل.



وأعلن وزير التنمية المحلية انتهاء مشكلة بطئ التراخيص عن طريق عمل وحدات خاصة بالاستثمار داخل المحافظات علي مستوي الجمهورية وكذلك وحدات لحل مشاكل المستثمرين وهناك خطوات جادة من الدولة لتوطين الصناعات الكبري وتوفير فرص عمل للشباب.



وأكد وزير التنمية المحلية إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك أسهم في توفير أكثر من ٦٧٠ ألف فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ ١٣٠ ألفًا و ٥٥٧ مشروعًا متنوعًا بقروض ١١ مليارًا و٧٣٠ مليون جنيه بمدن ومراكز جميع محافظات الجمهورية وذلك للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة.



وأشار شعراوي إلى أن محافظات المنيا والبحيرة وسوهاج والدقهلية كانت أكثر المحافظات في عدد المشروعات المنفذة من خلال مشروعك حيث تجاوزت المشروعات التي نفذتها محافظة المنيا ١٦ ألف مشروع وفرت حوالي ٨٥ ألف فرصة عمل والبحيرة أكثر من ١٤ ألف مشروع وفرت أكثر من ٦٠ ألف فرصة عمل، وسوهاج ١٣ ألفًا و٧٠٠ مشروع والدقهلية ١١ ألفًا و٣٠٠ مشروع وتجاوزت حجم القروض المليار جنيه في محافظات المنيا والشرقية وسوهاج.



وفي مجال المحاجر قال الوزير ان فكرة الشباك الواحد التي تبنتها الوزارة سهلت الاجراءات استخراج التراخيص وتقليل الرسوم بالتعاون مع الوزارات المختلفة حتي اصبحت التنمية المحلية حلقة وصل بين المحافظات والوزارت المختلفة وبالتالي حل المشكلات وتبسيط الإجراءات لعمل مناخ جيد للاستثمار.



