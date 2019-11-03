فوضى التوك توك تثير غضب أهالى ميدان المحطة فى طنطا.. صور

شكا المواطن كريم سلامة، المقيم فى مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار التوك توك أمام ميدان محطة السكة الحديد.



وقال فى رسالته: سائقو التوك توك لا يلتزموا بقواعد السير فيسيروا عكس الطريق وبجانب السيارات الأخرى وهو ما يؤدى إلى الكثير من الحوادث، ورغم الحملات الكثيرة لمنع التوك توك من الوصول إلى وسط المدينة إلا أنه يتواجد فى وقت النهار والليل.



وناشد المسئولين ضرورة التدخل لمنع التوك توك من السير فى وسط المدينة للحد من حوادث الطرق المتسببة فيها.



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