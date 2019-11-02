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أخبار البلد

ملفوفة حول جسده.. ضبط هواتف محمولة حاول راكب في مطار القاهرة تهريبها

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:34 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد الحليم محمد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة طيران العربية رقم 622 القادمة من الشارقة، اشتبه محمود عبد الرؤوف رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصري قادم من الشارقة نظرا لقصر الفترة بين السفر والعودة (أسبوع)، وبسؤاله عما إذا كان يحمل مع أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبالعرض على ضياء نصار مدير الحركة قرر تكليف محمد يوسف مأمور الجمرك لتفتيش أمتعته الركب الشخصية وتفتيشة وتبين وجود 20 هاتفا محمولا ماركة I Phone ملفوفة على جسده وداخل جواربه التى يرتديها.

وتم تشكيل لجنة للجرد والتحريز من محمود حسب وسلام لطفي ومحمد عدلي ومحمد طلعت وتامر عبدالله ومحمد زايد تحت إشراف الدكتور صابر عبد الحميد مدير الحركة.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى.
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