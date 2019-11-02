بعد 25 عاما.. هند صبرى أفضل ممثلة بـ أيام قرطاج السينمائية للمرة الثانية

حصدت النجمة هند صبرى جائزة أفضل ممثلة عن دورها المميز عن فيلم نورا تحلم وذلك عقب فوزها لأول مرة عن دورها بفيلم صمت القصور قبل 25 عاما.



نورا تحلم من إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها الروائية الطويلة.



الفيلم روائي طويل من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف. "ومن إنتاج شركة بروباغندا -عماد مرزوق.



وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.