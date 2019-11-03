من المدارس حتى الأولمبياد .. الترايثلون ما بين سيطرة مصرية دوليا ومشروع قومي رياضي

حل اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للترايثلون ورئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية "الأوكسا" ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري ، لتكريمه على ما وصل اليه الترايثلون ، من نجاحات كبيرة ، إلى جانب دوره الكبير مع اعضاء مجلسه في إدارة الأوكسا.



وتحدث ناصر عن العديد من الملفات كان أهمها ، بداية الترايثلون ، وكيفية تطورها في مصر ، إلى جانب تحديات ومهمته في إدارة الأوكسا ، بالإضافة إلى الحديث عن الإعلام الرياضي ، والذي كان أحد نجومه في التليفزيون المصري.



ولأن الحديث كان مثمرا للغاية، فضلنا أن يتم نشره على 3 أجزاء الأول بكل ما يخص الترايثلون، والثاني عن رئاسة الأوكسا ، والأخير عن الإعلام الرياضي.



متى بدأ الترايثلون في مصر وكيف تدرجت حتى أصبحت رئيسا للاتحاد المصري والعربي والافريقي؟



اتحاد الترايثلون بدأ بإنشاء لجنة في اتحاد الخماسي 2007-2008 ، لحين اثبات وجودها ، وبدأنا في الدخول في البطولات العربية ورفضت حينها أن اترشح رئيسا للاتحاد العربي ، ولكن اشترطت ان يكون نائب رئيس الاتحاد الخماسي هو نائب الاتحاد العربي.



وعقب تركي للاتحاد الخماسي ، قررنا انشاء اتحاد الترايثلون ، في اغسطس 2009 اشهرنا الاتحاد واقامنا بطولة الجمهورية في السويس 2010 وحضرت رئيسة الاتحاد الدولي و9 من الأعضاء ، ثم انضممنا للاتحاد الدولي والأفريقي ، وكانوا مدركين أهمية مصر في المنافسة، وكانت على علم بما فعلته من نجاح في الخماسي فطلبت مني أن أكون مستشار للاتحاد الدولي لنشر اللعبة.



وعندما خلى مقعد في الاتحاد الدولي ، طالبتني رئيسة الاتحاد الدولي أن أترشح في 2012 ، ثم طلبوا مني الترشح رئيسا للاتحاد الإفريقي ، وفزت وحتى المنافسة لي مرشحة جنوب افريقيا ، منحتني صوتها.



كم عدد الدول العربية الممارسة للعبة والمنضمة للاتحاد الأفريقي؟



الدول العربية المشاركة في الاتحاد الأفريقي ، زادت من 4 إلى 19 دولة ، كما شهد الاتحاد زيادة الدول الافريقية من 8 ل44 دولة في الفترة من 2012 حتى 2018.



ماهي استعدادات مصر للدخول في المنافسات الكبرى خاصة الأولمبياد؟



خطتي كانت على مراحل ، الأولى هي أن تكون مصر مستحوذة على المناصب في الاتحادين الافريقي والدولي ، وهذا حدث بالفعل ، فأغلب اعضاء الاتحاد المصري ، أعضاء في الاتحادين، وذلك لاثبات والاخذ بالرؤية المصرية في الساحات الدولية.



وعن المنافسات في اللعبة؟



وضعنا خطة لنشر اللعبة ووصلنا من 4 اندية إلى 30 نادي وهيئة رياضية مشاركة ، إلى جانب الاشتراك الفردي ، بناء على اللوائح الجديدة ، ولكن يجب ان يتم التدريب في الاماكن المرخص لها من قبل الاتحاد بالإضافة إلى منافسات الفئات العمرية والتي تقسم بكل 5 سنوات ، وتبدأ من 8 سنوات حتى 98 سنة "الايدج جروب".



وماذا تحقق من تلك المراحل السابقة؟



نجحنا في نشر اللعبة ، والوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب مرتين 2012 و 2016 ويعد هذا إنجازا في فترة القصيرة إلى جانب بطولة العالم ونعتبر ثاني أو ثالث دولة إفريقية في اللعب ويسبقنا جنوب افريقيا.



وعن الاستعداد لاولمبياد طوكيو ، فلدينا بسملة السلامولي طالبة في كلية طب اسنان ، ودرسنا كيفية تطورها حتى وصلت حاليا في التصنيف العالمي الـ103 وهذا رقم قوي جدا ، ونسعى لكسر الرقم للتأهل لـ2020.



هل التطوير يستهدف اللاعبين فقط أم خطته تشمل جوانب اخرى؟



التطوير ليس في اللعبة فقط بل في الإدارة وهذا يتضح في مجلس الاتحاد المصري ، حيث لدينا من الأعضاء ، في منصب نائب رئيس البحر المتوسط ، وأمين عام اتحاد الترايلثون ، وعضو في الاتحاد الافريقي واعضاء بالاتحاد العربي ، وممثلا عن المرأة ، بالإضافة إلى تجهيز المدربين بإرسالهم إلى بعثات لتطويرهم في مراحل مختلفة .



وماذا عن نشر اللعبة في المدارس بتنفيذ المشروع القومي للرياضة ؟



هناك إبرام اتفاقية مع طارق شوقي وزير التربية والتعليم للمشروع القومي للرياضة أسلوب حياة وبطولة لنشر اللعبة على مستوى المدارس وسيفيد الطلاب كممارسة رياضة وكحافز رياضي بدراجات، وحالفنا التوفيق عندما اتخذنا القرار بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باهمية التربية الرياضية .



ما أهمية نشر اللعبة في المدارس ؟



بدأت جميع المدارس بالاهتمام باللعبة ، واتخذنا خطوة بتدريب مدرسين التربية الرياضية لتأسيس كوادر الى جانب حافز "بتدريب في أي نادي باسعار مخفضة "الى جانب تجهيز مراكز شباب قريبة من المدارس لتدريب الطلاب والمدرسين ، وبالتاكيد هذا اسلوب حياة يحمي من الانحراف والإدمان وانتشار المرض بسبب سوء الحالة الصحية.



وماذا عن دور وزارة الشباب والرياضة في المشروع القومي بالمدارس؟

بوجود 38 مليون طالب حكومي وصنايع ، غير الخاص لجأنا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحل أزمات عدم وجود أماكن تدريب في اي محافظة ، فتم حلها على الفور ببروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة والتربية والتعليم والاتحاد بمنحك مكان مجهز في مركز شباب لتدريب الطلاب في شتى المحافظات.