مفاجأة برلمانية لحل أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء | تفاصيل

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وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن حل هذه الأزمة يكمن في إطلاق موقع إلكتروني لاستقبال هذه القراءات من المواطنين مصحوبة بصورة من لوحة العداد، وتقوم الوزارة بمراجعتها سواء عن طريق التفتيش أو بطرق أخري، وذلك يكون حلا اخر لازمة عجز المحصلين عن كتابة هذه القراءات وتوصيلها للوزارة.



وأوضح النائب أنه في حالة اكتشاف قراءات غير صحيحة تقوم الجهات المسؤولة بتوقيع عقوبات صارمة على الاشخاص الذين يقومون بعمليات الغش والتلاعب حتي يكونون عبره لمن تسول له نفسه أن يتلاعب في اموال الدولة. أقرأ أيضا : تحرك عاجل من النواب بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

أعلن عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزارة الكهرباء وشركتي المياه والغاز، بشأن إطلاق موقع إلكتروني وخط واتساب لاستقبال القراءات من المواطنين شهريًا.وقال "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن أزمة القراءات المغلوطة وتأخر قراءات العدادات تثير جدل وغضب العديد من المواطنين، بسبب كونها تضيف أعباء اضافية على كاهل المواطن التي تحمل فاتورة البناء من الدولة ولا يوجد لديه طاقة ليتحمل أعباء أخري.